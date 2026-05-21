TÜİK Rakamlarla Açıkladı: Doğurganlık Hızı Rekor Seviyede Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı doğum verilerini kamuoyuyla paylaştı. Geçen yıl Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 olarak kayıtlara geçti. Dünyaya gelen bebeklerin yüzde 51,4'ünü erkekler, yüzde 48,6'sını ise kız bebekler oluşturdu.

KRİTİK EŞİK SON 9 YILDIR AŞILAMIYOR

Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca (15-49 yaş grubu) doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001 yılında 2,38 çocukken, 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş trendini sürdürerek 2025'te 1,42 çocuk seviyesine geriledi.

Bu veri, Türkiye’deki doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1 eşiğinin altında kalarak nüfusun yaşlanma sürecini hızlandırdığını ortaya koydu.

DOĞUMUN ZİRVESI ŞANLIURFA

İller bazında incelendiğinde, doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde kaldığı tek il 3,15 çocukla Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,53 ile Şırnak ve 2,23 ile Mardin takip etti.

Doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocukla Bartın olarak açıklandı. Bartın'ı 1,1 çocukla İzmir, 1,11'er çocukla Eskişehir, Ankara ve Zonguldak izledi. Doğurganlık hızının 1,5'in altında kaldığı il sayısı ise 2017'de sadece 4 iken 2025'te 59'a yükseldi.

EĞİTİM VE KENTLEŞME ARTTIKÇA ÇOCUK SAYISI AZALIYOR

TÜİK verileri, eğitim düzeyi ve yaşanılan bölgenin yoğunluğu ile doğurganlık arasındaki ters orantıyı çarpıcı biçimde gözler önüne serdi:

Eğitim Durumuna Göre: İlkokul mezunu annelerde doğurganlık hızı 2,51 çocuk iken, yükseköğretim (üniversite) mezunu annelerde bu oran 1,24'e kadar düşüyor.

İlkokul mezunu annelerde doğurganlık hızı 2,51 çocuk iken, yükseköğretim (üniversite) mezunu annelerde bu oran 1,24'e kadar düşüyor. Bölge Yoğunluğuna Göre: Kırsal alanlarda doğurganlık hızı 1,75 çocuk seviyesindeyken, orta yoğun kentlerde 1,53, nüfusun en yoğun olduğu büyük kentlerde ise 1,33 çocuk olarak ölçüldü.

ANNE OLMA YAŞI 29,4'E YÜKSELDI

Ekonomik ve sosyal etkenlerle birlikte Türkiye'de ilk kez anne olma yaşı da yukarı taşındı. 2001 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 26,7 iken, bu rakam 2025'te 29,4'e yükseldi.

İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı ise 27,5 oldu. İlk doğumda en yüksek anne yaşı 29 ile Artvin ve 28,9 ile İstanbul'da görülürken, en düşük yaş 24,4 ile Şanlıurfa oldu.

TÜRKİYE AB ORTALAMASINDA 11. SIRADA

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin ortalama doğurganlık hızı 1,34 çocuk olarak kaydedildi. AB içinde en yüksek hız 1,72 ile Bulgaristan’da, en düşük hız ise 1,01 ile Malta'da görüldü. 1,42 çocuk oranına sahip olan Türkiye, bu doğum hızıyla AB üyesi ülkeler arasında 11. sırada yer alabildi.

Kaynak: AA