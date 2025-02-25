TÜİK Çarpıcı Tabloyu Açıkladı: En Çok Akraba Evliliği Yapan Şehir Belli Oldu

AKRABA EVLİLİKLERİ GENETİK HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Sağlık ve etik gerekçelerle uzun yıllardır tartışma konusu olan akraba evlilikleri, son dönemde Avrupa’nın birçok ülkesinde yasaklanmaya başladı. Türkiye’de ise 3. derece akrabalar, örneğin kuzen ve yeğenlerle evlenmek yasalar çerçevesinde mümkün. Ancak uzmanlar, akraba evliliklerinin genetik hastalık riskini artırdığına dikkat çekerek bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.