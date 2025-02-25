TÜİK Çarpıcı Tabloyu Açıkladı: En Çok Akraba Evliliği Yapan Şehir Belli Oldu
TÜİK, 'Evlenme ve Boşanma İstatistikleri' raporuna göre Türkiye'de en çok akraba evliliği yapan şehri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Evlenme ve Boşanma İstatistikleri" raporuna göre, Türkiye genelinde 18 bin 619 akraba evliliği gerçekleşti. Nüfusa oranla en fazla akraba evliliğinin yapıldığı şehir bakın neresi çıktı.
TÜİK'in verilerine göre, İstanbul'da 4 bin 658 akraba evliliği yapılırken, nüfus ve evlilik oranına göre Şanlıurfa listenin başında yer aldı. Şanlıurfa’da toplam 2 bin 195 akraba evliliği gerçekleşirken, Gaziantep 1.911 evlilikle ikinci, Diyarbakır ise 1.752 akraba evliliğiyle üçüncü sırada yer aldı.
AKRABA EVLİLİKLERİ GENETİK HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR
Sağlık ve etik gerekçelerle uzun yıllardır tartışma konusu olan akraba evlilikleri, son dönemde Avrupa’nın birçok ülkesinde yasaklanmaya başladı. Türkiye’de ise 3. derece akrabalar, örneğin kuzen ve yeğenlerle evlenmek yasalar çerçevesinde mümkün. Ancak uzmanlar, akraba evliliklerinin genetik hastalık riskini artırdığına dikkat çekerek bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.