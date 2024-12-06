Cuma Günlerinin Sevilen Dizisi Erken Final Yapıyor: Reytinglerde Bir Türlü Yükselemedi
TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Kara Ağaç Destanı, 20 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle birlikte, dizi ekibi ve oyuncuları hayranlarına veda edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekranların iddialı yapımlarından biri olan Kara Ağaç Destanı, beklenilen reytingleri yakalayamayarak final kararı aldı. TRT 1'de yayınlanan dizi, 20 Aralık'ta yayınlanacak olan 30. bölümüyle izleyicilere veda edecek.
Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Özlem Conker ve Meltem Akçöl gibi deneyimli isimleri bir araya getiren Kara Ağaç Destanı, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde istenen başarıyı yakalayamadı. Dizinin, Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Hikmet'i canlandıran Erdem Ergüney'in de konuk oyuncu olarak yer almasına rağmen reytinglerde yükseliş yaşanmadı.
HAYRANLARINA VEDA EDECEK
Yapım şirketi Motto Yapım tarafından alınan karar doğrultusunda, dizinin 30. bölümüyle ekran macerası son bulacak. 20 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle birlikte, dizi ekibi ve oyuncuları hayranlarına veda edecek.
Dizilerin erken final yapmasının başlıca nedenleri arasında yüksek yapım maliyetleri ve düşük reytingler gösterilebilir. Günümüzde televizyon sektöründeki rekabetin artmasıyla birlikte, dizilerin daha kısa sürede sonuçlanması kaçınılmaz hale geldi.