Cuma Günlerinin Sevilen Dizisi Erken Final Yapıyor: Reytinglerde Bir Türlü Yükselemedi

Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Özlem Conker ve Meltem Akçöl gibi deneyimli isimleri bir araya getiren Kara Ağaç Destanı, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde istenen başarıyı yakalayamadı. Dizinin, Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Hikmet'i canlandıran Erdem Ergüney'in de konuk oyuncu olarak yer almasına rağmen reytinglerde yükseliş yaşanmadı.