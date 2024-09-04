Trafikte Yeni Yapay Zeka Dönemi: Sürücülere Ceza Yağacak

Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış bu yeni nesil kameralar, araç içinde sürücünün telefon kullanıp kullanmadığını anında algılayacak. Bu durumu tespit eden sürücülere 6 ceza puanı ve 1.000 pound (yaklaşık 45 bin TL) para cezası uygulanacak. Sürücülere yönelik bu sıkı denetim, trafik güvenliğini artırmayı ve dikkatsiz sürüşü önlemeyi hedefliyor.