Trafikte Yeni Yapay Zeka Dönemi: Sürücülere Ceza Yağacak
İngiltere, trafikte yapay zeka destekli yeni bir döneme adım atıyor. Yarın itibarıyla Manchester'da devreye girecek yapay zeka (AI) teknolojili trafik kameraları, sürücülerin araç kullanırken telefon kullanıp kullanmadığını tespit edebilecek. Bu yeni sistem, sürüş güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.
Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış bu yeni nesil kameralar, araç içinde sürücünün telefon kullanıp kullanmadığını anında algılayacak. Bu durumu tespit eden sürücülere 6 ceza puanı ve 1.000 pound (yaklaşık 45 bin TL) para cezası uygulanacak. Sürücülere yönelik bu sıkı denetim, trafik güvenliğini artırmayı ve dikkatsiz sürüşü önlemeyi hedefliyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERALARIN ARKASINDAKİ TEKNOLOJİ
Acusensus tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojili bu kameralar, sürücülerin dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla tasarlandı. Şirket, bu kameraların 'Heads Up' yazılımıyla, sürücülerin telefon kullanarak araç sürmelerini otomatik olarak tespit edebildiğini belirtiyor. Bu yazılım ilk kez 2021 yılında Ulusal Karayolları tarafından test edilmişti.
Yeni kameraların devreye girmesiyle birlikte, telefon kullanarak araç sürmenin caydırılması hedefleniyor. Yetkililer, bu adımın sürücülerin dikkatini yola vermesini sağlayarak, trafik kazalarının önüne geçmede önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.