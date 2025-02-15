Trafikte Şerit Değiştirmek Zaman Kazandırıyor mu? Sürücülerin Yüzde 90'ı Bilmiyor

Bazı durumlarda, özellikle trafiğin seyrek olduğu anlarda, şerit değiştirmek birkaç saniyelik bir zaman kazancı sağlayabilir. Ancak bu kazanç genellikle çok sınırlıdır ve yoğun trafikte tamamen ortadan kalkar.

Sürekli şerit değiştiren sürücüler, aslında toplam seyahat sürelerini uzatırlar. Çünkü sık sık hızlanıp yavaşlamak, diğer araçlarla mesafe ayarlamak gibi durumlar, yolculuğu daha uzun hale getirir.