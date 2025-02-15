Trafikte Şerit Değiştirmek Zaman Kazandırıyor mu? Sürücülerin Yüzde 90'ı Bilmiyor
Trafikte daha hızlı ilerlemek için sürekli şerit değiştiren sürücüler dikkat! Şerit değiştirmek gerçekten zaman kazandırıyor mu? Uzun yıllardır sürücülerin aklında yer eden bu soruya yanıt arayan birçok araştırma yapıldı. İşte merak edilen sorunun cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Trafikte hareket halindeki gözlerimiz, boş görünen şeritlere odaklanma eğilimindedir. Bu nedenle, diğer şeritlerin daha hızlı ilerlediği yanılgısına kapılabiliriz. Ancak gerçekte, tüm şeritlerdeki araçların ortalama hızları birbirine yakındır. Trafikte akıcı bir sürüş için sabırlı olmak ve gereksiz şerit değişikliklerinden kaçınmak önemlidir. Şerit değiştirmek her zaman zaman kazandıracağı anlamına gelmez, aksine birçok riski beraberinde getirebilir.
TRAFİKTE ŞERİT DEĞİŞTİRMEK ZAMAN KAZANDIRIR MI?
Toronto Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre sürekli şerit değiştiren sürücüler toplam seyahat süresinden en fazla yüzde 2 kazanç sağlıyor ancak bu kazanç genellikle yoğun trafikte etkisini kaybediyor ve şerit değiştirmek sanıldığı kadar büyük bir zaman kazandırmıyor.
Bazı durumlarda, özellikle trafiğin seyrek olduğu anlarda, şerit değiştirmek birkaç saniyelik bir zaman kazancı sağlayabilir. Ancak bu kazanç genellikle çok sınırlıdır ve yoğun trafikte tamamen ortadan kalkar.
Sürekli şerit değiştiren sürücüler, aslında toplam seyahat sürelerini uzatırlar. Çünkü sık sık hızlanıp yavaşlamak, diğer araçlarla mesafe ayarlamak gibi durumlar, yolculuğu daha uzun hale getirir.
ŞERİT DEĞİŞTİRMEK YAKIT TÜKETİMİNİ ARTIRIR
Sürekli şerit değiştirmek sadece zaman kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda birçok riski de beraberinde getirir. Ani şerit değişiklikleri, kör noktalardaki araçlarla çarpışma riskini artırır. Sürekli şerit değiştiren araçlar, trafiğin akışını bozar ve diğer sürücüleri yavaşlatır. Sık sık hızlanıp yavaşlamak ayrıca yakıt tüketimini de artırır.