Trabzonlular Kıymetini Bilmiyor! Çinliler Kapış Kapış Alıyor, Uzun Ömürlerinin Sırrı Bu Meyvede
Türkiye'de kıymeti bilinmeyen bu saklı hazine olan meyveyi Çinliler kapış kapış satın alıyor. Uzun ömürlerinin sırrı bu meyvede saklı. Trabzon hurması, uzun ömürlülüğün sembolü olarak bilinse de Türkiye’de yeterince değer görmeyen bir meyve olarak dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde sağlığa faydalarıyla büyük ilgi gören bu meyve, Türkiye'de hak ettiği popülariteye henüz ulaşabilmiş değil. Özellikle Trabzon ve çevresinde yetişen bu meyve, adeta doğanın sunduğu gizli bir mücevher niteliğinde. Peki, Trabzon hurması neden Türkiye’de yeterince tanınmıyor?
Trabzon hurması, besin değeri açısından oldukça zengin bir meyve olarak öne çıkıyor. Kalp sağlığını destekleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve göz sağlığını koruyan bu meyve, aynı zamanda sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı oluyor. Yüksek C vitamini içeriğiyle dikkat çeken Trabzon hurması, serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize ederek cilt sağlığını da koruyor.
Bu besleyici meyve, sadece taze olarak değil, birçok farklı formda tüketilebiliyor. Salatalara ve tatlılara eklenebilen Trabzon hurması, aynı zamanda marmelat, reçel ya da kurutulmuş olarak da kullanılabiliyor. Farklı yemek tariflerinde kullanılabilecek çok yönlü bir meyve olan Trabzon hurması, sofralarda daha fazla yer bulmayı hak ediyor.
Olgun bir Trabzon hurması, parlak turuncu rengi ve hafif yumuşak dokusuyla tanınır. Meyvenin olgunlaştığını anlamak için bu özelliklere dikkat edilmesi yeterli. Doğrudan güneş ışığından uzakta, oda sıcaklığında saklandığında en iyi şekilde korunur.
Sağlık açısından sunduğu sayısız faydayı göz önünde bulundurarak, Trabzon hurmasının Türkiye’de daha fazla tanıtılması ve tüketilmesi gerekiyor. Bir sonraki alışverişinizde bu faydalı meyveyi denemek, hem sağlığınıza katkı sağlayacak hem de sofralarınıza yeni bir tat getirecektir.