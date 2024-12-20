Trabzon Hurmasının Bir Zararı Ortaya Çıktı!

Doktorlar, özellikle gastrointestinal sistem rahatsızlığı olan bireyler için Trabzon hurmasının sindirim sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Yüksek lif içeriği nedeniyle hurma, sindirimi zorlaştırabilir ve şişkinlik, gaz ya da karın ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, mide ve bağırsak problemleri olanların hurma tüketimini sınırlamaları veya doktorlarına danışmaları tavsiye ediyor.