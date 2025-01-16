Toz Deterjanın İçindeki Renkli Tanecikler Ne İşe Yarar? Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Çoğu zaman merak edilen bir soru da bu renkli parçacıkların sağlığa zararlı olup olmadığıdır. Üreticilerin iddiasına göre, bu parçacıklar özel olarak tasarlanmıştır ve cilt veya çevre için zararlı değildir. Ancak, hassas ciltli kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceği için, özellikle bebek kıyafetlerini yıkarken daha doğal içerikli deterjanları tercih etmek daha güvenli olabilir.