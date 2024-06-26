Topuğunuza limon sürün ve bekleyin: Etkilerini gören her gün yapmak isteyecek. Topuğa limon sürmek ne işe yarar?

Topuk ağrısı son dönemlerde hemen herkesin muzdarip olduğu durumlardan bir tanesi olurken; uzun süre ayakta durmak, ayak şekline uygun ayakkabı tercih etmemek ve tabii ayakları yeterince dinlendirmemek ağrıların en büyük sebepleri arasında yer almaktadır.

Limon, antiseptik ve antioksidan açısından son derece güçlü olurken limonun topuğa sürülmesinin birbirinden farklı pek çok faydasının olduğu ortaya çıktı.

İşte topuğa limon sürmenin bilinmeyen mucizevi faydaları...