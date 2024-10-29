Topraksız Yetişiyor, Kilosu 300 Liradan Satılıyor: 1 Bardak İçince Kanserin Kökünü Kazıyor

Prof. Dr. Ebru Yaşa Kafkas, dünyada 'süper besin' olarak adlandırılan mavi yemişin, kansere karşı koruyucu etkileriyle dikkat çektiğini ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılabileceğini vurguladı. Mavi yemiş, ülkenin yedi bölgesinde potansiyel üretimiyle, tarımda önemli bir değer olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Kafkas, “Türkiye’nin mavi yemiş için 100 bin tonluk bir üretim potansiyeli var” diyerek, bu meyvenin faydalarını sıraladı.