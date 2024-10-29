Topraksız Yetişiyor, Kilosu 300 Liradan Satılıyor: 1 Bardak İçince Kanserin Kökünü Kazıyor
Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde topraksız olarak yetişen ve halk arasında mavi yemiş olarak bilinen besinin kalbi koruduğu ve kanserin kökünü kazığı ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Prof. Dr. Ebru Yaşa Kafkas, dünyada 'süper besin' olarak adlandırılan mavi yemişin, kansere karşı koruyucu etkileriyle dikkat çektiğini ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılabileceğini vurguladı. Mavi yemiş, ülkenin yedi bölgesinde potansiyel üretimiyle, tarımda önemli bir değer olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Kafkas, “Türkiye’nin mavi yemiş için 100 bin tonluk bir üretim potansiyeli var” diyerek, bu meyvenin faydalarını sıraladı.
KANSERE KARŞI KORUDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Bu yıl 10 bin ton üretim hedefiyle yola çıkan mavi yemiş, doğru yöntem ve çeşitlerin kullanılması durumunda büyük bir ekonomik fırsat sunuyor. Araştırmalar, mavi yemişin kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı koruyucu etkiler sağladığını gösteriyor.
6 AY BOYUNCA 1 BARDAK TÜKETMEK GEREKİYOR
Epidemiyolojik çalışmalar, mavi yemişin Alzheimer’ı geciktirdiğini ve hafıza kaybını önlediğini ortaya koydu. Ayrıca bu meyvenin sakinleştirici etkisi de dikkat çekiyor. Ancak Prof. Dr. Kafkas, faydalarının düzenli tüketimle elde edilebileceğine dikkat çekerek, “Mavi yemişin olumlu etkileri, 6 ay boyunca günde bir bardak tüketen bireylerde gözlemlenmiştir” dedi.
TOPRAKSIZ KÜLTÜR YÖNTEMİYLE YETİŞİYOR
Mavi yemiş, Türkiye'nin yedi farklı bölgesinde yetiştirilebilir. Özellikle Karadeniz’in asidik toprakları bu meyve için elverişli bir ortam sağlarken, Akdeniz gibi yüksek pH seviyesine sahip bölgelerde topraksız kültür yöntemleri kullanılabiliyor. Bu çeşitlilik, açık alanlar ve seralar için uygun mavi yemiş üretimini destekliyor.
Prof. Dr. Kafkas, mavi yemiş yetiştiriciliğinin yüksek gelir sağlama potansiyeli nedeniyle üreticiler arasında popülerlik kazandığını belirtti. Üretim sürecinin kısa sürede yatırım masraflarını karşılayabileceğini vurgulayan Kafkas, mavi yemişin Türkiye’de üretiminin artırılmasının çiftçilere ek gelir sağlarken, sağlık açısından da faydalı bir ürün olduğunu ifade etti.