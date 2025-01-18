Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz

TIRTIKLI YOLLAR NE İŞE YARIYOR?

Yollardaki tırtıklar, aslında sürücüleri olası tehlikelere karşı uyaran sesli ve titreşimli uyarı sistemleridir. Farklı tipleri ve yerleşim şekilleriyle, farklı amaçlara hizmet ederler.

Sarsma Bandları: Yolun kenarlarına veya orta şeritlerine yerleştirilen bu bantlar, sürücülerin şeritlerini terk etmeleri durumunda titreşim ve sesle uyarı verir. Özellikle yorgun veya dikkatsiz sürücüler için önemli bir güvenlik önlemidir.

Enine Sarsma Bantları: Kavşaklar, yaya geçitleri gibi tehlikeli noktalarda kullanılan bu bantlar, sürücüleri yavaşlamaya veya durmaya teşvik eder.

Oyuklu Sarsma Bantları: Uzun otoyollarda sıkça kullanılan bu bantlar, sürücülerin dikkatini dağılmasını önler ve yolda kalmalarını engeller.