Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
Tırtıklı yollar, görünüşte basit bir detay gibi dursa da trafik güvenliği için oldukça önemli. Kendisi küçük ama etkisi büyük olan bu tırtıkların hepsinin meğer çok farklı anlamları bulunuyormuş.
Kaynak: Haber Merkezi
Sık sık karşılaştığımız halde, çoğu zaman üzerinde durmadığımız bir detay olan yol üzerindeki tırtıkların aslında önemli bir işlevi var. Bu küçük, düzenli aralıklarla yerleştirilmiş yükseltiler, trafik güvenliği için oldukça önemli bir rol oynuyor. Peki, bu tırtıklar tam olarak ne işe yarıyor? İşte yanıtı...
TIRTIKLI YOLLAR NE İŞE YARIYOR?
Yollardaki tırtıklar, aslında sürücüleri olası tehlikelere karşı uyaran sesli ve titreşimli uyarı sistemleridir. Farklı tipleri ve yerleşim şekilleriyle, farklı amaçlara hizmet ederler.
Sarsma Bandları: Yolun kenarlarına veya orta şeritlerine yerleştirilen bu bantlar, sürücülerin şeritlerini terk etmeleri durumunda titreşim ve sesle uyarı verir. Özellikle yorgun veya dikkatsiz sürücüler için önemli bir güvenlik önlemidir.
Enine Sarsma Bantları: Kavşaklar, yaya geçitleri gibi tehlikeli noktalarda kullanılan bu bantlar, sürücüleri yavaşlamaya veya durmaya teşvik eder.
Oyuklu Sarsma Bantları: Uzun otoyollarda sıkça kullanılan bu bantlar, sürücülerin dikkatini dağılmasını önler ve yolda kalmalarını engeller.
TIRTIK TÜRLERİ VE ANLAMLARI
Banket Sarsma Bandı: Yol kenarlarına yerleştirilerek şerit dışına çıkmaları durumunda sürücüleri uyarır.
Orta Çizgi Sarsma Bandı: Bölünmüş yollarda orta şeritte yer alır ve karşı şeride geçmeyi önler.
Enine Sarsma Bandı: Kavşaklarda ve yaya geçitlerinde kullanılır, sürücüleri yavaşlatır.
Oyuklu Sarsma Bandı: Uzun otoyollarda sıkça kullanılır, sürücülerin dikkatini dağılmasını önler.
Yükseltilmiş Sarsma Bandı: Yaya geçitlerinde ve hız kesici bölgelerde kullanılır.