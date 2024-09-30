Tırnakları 5 Dakikada Güçlendiren Yöntem! Birkaç Damla Yeterli
Zayıflayan ve kırılan tırnaklar, biotin eksikliği, yetersiz beslenme, kansızlık ve bazı kimyasal ürünlerin etkisiyle ortaya çıkabiliyor. Ancak sağlıklı ve güçlü tırnaklara sahip olmanın basit yolları var. Doğal yağlar ile yapılan bakım sayesinde tırnaklarınızı kısa sürede onarabilirsiniz. İşte tırnakları güçlendiren doğal yöntemler...
Kaynak: Haber Merkezi
Kırılan tırnakları kısa sürede iyileştirmenin en basit yöntemlerinden biri zeytinyağıdır. Bir miktar zeytinyağını tırnaklarınıza sürüp masaj yaparak daha güçlü tırnaklara kavuşabilirsiniz. Etkisini artırmak için ellerinizi 5 dakika boyunca zeytinyağı dolu bir kasede bekletin ve ardından ılık suyla durulayın. Bu uygulamayı haftada bir kez tekrarlayabilirsiniz.
Hindistan cevizi yağı, kırılan tırnakları onarmada oldukça etkilidir. Tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayacağınız Hindistan cevizi yağını 5 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Tırnaklarınız tamamen iyileşene kadar bu yöntemi günde iki kez uygulayabilirsiniz.
Avokado yağı da tırnak onarımında önemli bir rol oynar. Püre haline getirdiğiniz avokadoyu zeytinyağı ile karıştırarak hazırlayacağınız karışımı tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayın. Bu işlemi her gece yatmadan önce yapabilir, karışımı tüm gece tırnaklarınızda bekleterek daha hızlı sonuç alabilirsiniz.
Antiseptik özelliklere sahip olan çay ağacı yağı, tırnaklardaki mikropları öldürerek güçlenmelerine yardımcı olur. Bir miktar çay ağacı yağı ile E vitamini yağını karıştırıp tırnaklarınıza uygulayın. Hazırladığınız karışımı 30 dakika bekletip ardından ılık suyla durulayın. Tırnaklarınız iyileşene kadar bu işlemi günde iki kez tekrarlayabilirsiniz.
E vitamini yağı, kırılan tırnakları hızla onarır. E vitamini kapsülünü kırıp tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayın. 5 dakika bekledikten sonra ellerinizi ılık suyla temizleyin. Tırnaklarınız tamamen iyileşene kadar bu yöntemi her gün iki kez uygulayabilirsiniz.