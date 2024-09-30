Tırnakları 5 Dakikada Güçlendiren Yöntem! Birkaç Damla Yeterli

Antiseptik özelliklere sahip olan çay ağacı yağı, tırnaklardaki mikropları öldürerek güçlenmelerine yardımcı olur. Bir miktar çay ağacı yağı ile E vitamini yağını karıştırıp tırnaklarınıza uygulayın. Hazırladığınız karışımı 30 dakika bekletip ardından ılık suyla durulayın. Tırnaklarınız iyileşene kadar bu işlemi günde iki kez tekrarlayabilirsiniz.

E vitamini yağı, kırılan tırnakları hızla onarır. E vitamini kapsülünü kırıp tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayın. 5 dakika bekledikten sonra ellerinizi ılık suyla temizleyin. Tırnaklarınız tamamen iyileşene kadar bu yöntemi her gün iki kez uygulayabilirsiniz.