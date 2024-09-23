Tırnak Makaslarındaki Delik Meğer Bu İşe Yarıyormuş

TIRNAK MAKASLARINDAKİ DELİK NE İŞE YARIYOR?

Standart bir tırnak makasının alt gövdesinde bir delik bulunduğunu ve çoğu zaman bu deliğin içerisinde ufak bir zincirin yer aldığını görmüşsünüzdür. Deri sağlığı için oldukça hassas bir süreç olan tırnak kesme işlemi için bu ufak delik, hayati bir öneme sahip.

Tırnak kesim işlemlerinde yapılacak ufak hatalar, derinin kanamasına, tırnağın fazla kesilerek aylarca uzamamasına ve şekil bozukluklarına neden olabilir. Bu tür istenmeyen durumların yaşanmasını engellemek isteyen uzmanlar, tırnak makaslarının altındaki delikleri nasıl kullanabileceğinize açıklık getirdi.