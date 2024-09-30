Tırnak Makasının Ucundaki Çıkıntı Bakın Ne İşe Yarıyormuş! Duyan Şok Oluyor

Tırnak makasları, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ama işlevleri hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız araçlardan biri. Özellikle makasının üzerinde bulunan çıkıntılar, aslında kişisel ihtiyaçlarımıza göre ayarlanabilir bir özellik sunuyor. Bu çıkıntılar, tırnak makasının dönen kısmının bıçak açıklığını ayarlamamıza yardımcı oluyor. İnce tırnaklara sahip olanlar daha küçük bir aralıkla, kalın tırnak yapısına sahip olanlar ise daha geniş bir aralıkla kesim yapabiliyor.