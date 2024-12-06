Tırnak Makasındaki Nokta Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız

Ayar noktasını sıkılaştırmak veya gevşetmek, tırnakları keserken uygulanan baskıyı değiştirir. Daha sıkı bir ayar, daha net bir kesim sağlar. Bıçakların doğru hizalanmasını sağlar ve uzun süreli kullanımdan kaynaklanan gevşemeyi önler. Doğru ayar, makasın daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Hem çok sıkı hem de çok gevşek ayar, bıçaklara zarar verebilir.