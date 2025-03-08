Tırnağını Böyle Kesenler Dikkat! Meğer Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz: Büyük Tehlikesi Var

BATIK TIRNAK SORUNU OLUŞUR

Çok kısa kesilen tırnaklar, çevredeki cilt dokusuyla fazla temas ederek batık tırnak oluşumuna neden olabilir. Özellikle ayak tırnaklarında yaygın görülen bu durum, şişlik, iltihap ve zonklayan ağrıya sebep olabilir. Bunu önlemek için tırnaklarınızı düz bir şekilde kesmeli ve köşeleri fazla yuvarlamaktan kaçınmalısınız.

TIRNAKLARIN DOĞAL YAPISI BOZULUR

Sürekli olarak çok kısa kesilen tırnaklar, tırnak yatağında yapısal bozulmalara yol açabilir. Zamanla tırnakların düzensiz ve sağlıksız şekilde uzamasına neden olabilir. Bu değişiklikler, tırnakların doğal yapısını bozarak, kalıcı deformasyonlara sebebiyet verebilir.