Tipi Ispanakla Karıştırılıyor, Yiyeni Hastanelik Ediyor: Zehri Sadece Kökünden Anlaşılıyor
Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunan ve tipi ıspanakla karıştırılan güzelavrat otunu yiyen anında hastalık oluyor. Zehri sadece kökünden anlaşılan bu bitki, tüketilmesi halinde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve hatta ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Eylül ayında sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak, yanlışlıkla zehirli bir bitkiyle karıştırılarak sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle güzelavrat otu olarak bilinen bu bitki, ıspanağa olan benzerliği nedeniyle sıklıkla karıştırılıyor ve ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor.
GÜZELAVRAT OTU NEDİR?
Güzelavrat otu, bilimsel adı "Atropa belladonna" olan ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunan zehirli bir bitki. Ispanağa olan benzerliği nedeniyle sıklıkla karıştırılan bu bitkinin tüketilmesi halinde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve hatta ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi zehirlenmeler görülebilir.
ISPANAK VE GÜZELAVRAT OTU NASIL AYRILIR?
Bu iki bitkiyi ayırt etmek için en önemli nokta kökleridir. Ispanak kökleri daha ince ve beyaz, güzelavrat otu kökleri ise daha kalın ve sarımsı bir renge sahiptir. Ayrıca, güzelavrat otunun yaprakları ıspanağa göre daha parlak ve daha az tüylüdür.
UZMANLARDAN GÜZELAVRAT OTU UYARISI
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy yaptığı açıklamada, “Doğada farklı familyalardan oluşan ancak birbirine benzeyen bitkiler aynı şey zannedilerek tüketilebiliyor. Ispanak zannedilerek tüketilen güzelavrat otu veya buna benzer bitkilerde zehirlenme vakaları söz konusu olabiliyor. Bu bitkiler tüketilirken uzmanlarına danışılmalı." dedi.