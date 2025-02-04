Tipi Ispanakla Karıştırılıyor, Yiyeni Hastanelik Ediyor: Zehri Sadece Kökünden Anlaşılıyor

ISPANAK VE GÜZELAVRAT OTU NASIL AYRILIR?

Bu iki bitkiyi ayırt etmek için en önemli nokta kökleridir. Ispanak kökleri daha ince ve beyaz, güzelavrat otu kökleri ise daha kalın ve sarımsı bir renge sahiptir. Ayrıca, güzelavrat otunun yaprakları ıspanağa göre daha parlak ve daha az tüylüdür.