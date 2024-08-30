Tıp Dünyasında Bir İlk: Penisinde Gıda Zehirlenmesi Vakası Tespit Edildi

Hasta, cinsel ilişki sonrası cinsel organında kızarıklık, şişlik ve kabuklanmalar gibi belirtiler yaşamaya başladı. Bu semptomlar şiddetli ishal ve kusma nöbetlerini takip etti. Durumun ciddiyetini fark eden adam, sonunda bir üroloğa başvurdu. Yapılan tetkiklerde, hastanın penisinde Bacillus cereus adlı bir bakteri tespit edildi. Bu bakteri, genellikle oda sıcaklığında uzun süre bekletilen pirinç, tahıl, süt ve kremada bulunan gıda kaynaklı bir patojen olarak biliniyor.

NASIL ZEHİRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bacillus cereus, ısıl işlem görmesine rağmen hayatta kalabilen, mide-bağırsak sorunlarına yol açabilen bir bakteridir. Lübnan'da meydana gelen olayda doktorlar, hastanın cinsel ilişki sırasında oluşan cilt çatlaklarından bu bakterinin vücuda girdiğini ve peniste enfeksiyona neden olduğunu belirledi. Araştırmalar, semptomların başlamasından bir gün önce hastanın yediği pirinç yemeğinin suçlu olduğunu gösteriyor.

TEDAVİSİ HAFTALAR SÜRDÜ

Bu vaka, Annals of Medicine and Surgery dergisinde yayımlanarak tıp literatüründe bir ilk olarak kayıtlara geçti. İki çocuk babası hastaya, göz enfeksiyonlarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan topikal bir antibiyotik reçete edildi. Ayrıca, bölgeyi dikkatlice yıkaması ve enfeksiyon geçene kadar cinsel ilişkiden kaçınması tavsiye edildi. Dört hafta süren tedavi sürecinin ardından hasta, yanma ve rahatsızlık hissinin kaybolduğunu ve enfeksiyonun tekrarlamadığını belirtti.

Araştırmanın yazarları, genellikle penis enfeksiyonlarının açık yaralara bağlı olarak ortaya çıktığını ve çoğunlukla streptokok bakterisi ile ilişkili olduğunu vurguladı. Ancak bu vakada, cinsel ilişki sonrası meydana gelen ishal ve kusmanın enfeksiyonun kaynağı olabileceği sonucuna varıldı.