Tıkanmış Lavaboyu Anında Açan Yöntem! Her Evde Bulunan Bu 2 Malzeme Yetiyor

Lavabo tıkanıklıklarının başlıca nedenleri arasında yemek artıkları, yağ birikintileri, saç telleri ve sabun kalıntıları yer alıyor. Özellikle mutfak lavabolarında yağlar zamanla boruların içinde katılaşarak tıkanmalara yol açabiliyor. Banyodaki lavabolarda ise saç ve sabun artıkları birikerek suyun akışını engelliyor. Bu tür birikintilerin sertleşmesi, suyun geçişini zorlaştırdığı için hızlı bir müdahale gerektiriyor.

Tıkanmış lavaboları açmanın en basit ve doğal yollarından biri, karbonat ve sirke kullanmak. Karbonat, tıkanıklığa neden olan yağ ve kirleri parçalamaya yardımcı olurken, sirke bu maddeleri çözerek gideri temizliyor. İki malzeme birleştiğinde oluşan kimyasal reaksiyon, borulardaki tıkanıklığı hızlıca açıyor.