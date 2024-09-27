Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor

Tıkanmış duş gideri, evde karşılaşılan can sıkıcı bir durumdur. Ancak endişelenmenize gerek yok, çünkü tesisatçıya gerek kalmadan bu sorunu halledebileceğiniz birkaç etkili teknik bulunmaktadır.

Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor - Resim: 1

Öncelikle, tıkanıklığın sebebini belirlemek önemlidir. Genellikle saç, sabun artıkları ve kireç birikintileri giderin tıkanmasına sebep olur. Bu durumda, kimyasal temizleyiciler kullanabilirsiniz. Ancak kimyasal temizleyicilerin çevreye zararlı olabileceğini unutmamalısınız. Bu nedenle, evde bulunan doğal malzemelerle de tıkanıklığı açma şansınız bulunmaktadır.

Tıkanmış duş gideri temizlemek için ilk başvuracağınız yöntem lavabo pompası olmalı. Öncelikle küvetinizin giderini lavabo pompası ile tıkayın. Küveti lavabo pompanızın lastik kısmının bitimine kadar su ile doldurun. Birkaç kere basınç uygulayarak tıkanıklığı açmaya çalışın. Bu işlemi birkaç kere su sıkıntısız akana kadar tekrar edin.

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