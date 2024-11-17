Tıkalı Lavaboyu Şipşak Açan Basit Yöntem: Artık Tesisatçılara Para Verme Derdine Son

KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI

Tıkalı lavaboyu açmanın en yaygın ve etkili yöntemlerinden biri, karbonat ve sirke karışımı kullanmaktır. Yarım su bardağı karbonatı lavaboya dökün ve üzerine bir su bardağı sirke ekleyin. Karışım köpürdükten sonra sıcak su ile durulama yaparak lavabonun açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu karışım, lavabodaki yağ ve kir birikintilerini temizlemede oldukça etkilidir.

SICAK SU VE TUZ KULLANIMI

Bir başka etkili yöntem ise sıcak su ve tuz kullanmaktır. Bir litre sıcak suya birkaç yemek kaşığı tuz ekleyin ve karıştırarak lavaboya dökün. Tuz, özellikle yağ çözücü özelliğiyle tıkanıklığın çözülmesine yardımcı olur ve tıkanıklığa neden olan maddeleri yumuşatır.