Tıkalı Lavaboları Hızla Açmanın Kolay Yolu: Sadece Bu İki Malzeme Yeterli

TUZ VE SİRKE MUCİZESİ

Tuzun aşındırıcı etkisi ile sirkenin temizleme gücü birleştiğinde, evdeki tıkanıklık sorunlarını kökünden çözmek mümkün. Üstelik bu karışıma eklenecek kaynar su, karışımın borulardan kolayca akmasını sağlayarak tıkanıklıkları açmanıza yardımcı olur.

1. TUZ VE SİRKEYİ KARIŞTIRIN

Bir su bardağı tuzu küçük bir kaba dökün, üzerine bir su bardağı sirke ekleyin. Karışım pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırın. Daha güçlü bir etki isterseniz, yarım su bardağı limon suyu da ekleyebilirsiniz. Karışımın akışkanlığını artırmak için daha fazla sirke ilave edebilirsiniz.

2. KARIŞIMI GİDERE DÖKÜN

Giderin tıkacını çıkarıp karışımı doğrudan dökün. Tıkanıklığın tamamen çözülmesi için 15 ila 30 dakika bekleyin. Tıkacı çıkaramıyorsanız, karışımın daha kolay akması için sirke oranını artırabilirsiniz.