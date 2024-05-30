Tıkalı bağırsakları dahi motor gibi çalıştırıyor: Türk kahvesinin içine 1 kaşık eklemeniz yeterli. Kabızlığı bitiren Türk kahvesi kürü nasıl yapılır?

Kabızlık problemi son dönemlerde pek çok kişinin muzdarip olduğu konulardan bir tanesi olurken kabızlık problemi kişinin tüm yaşam kalitesini düşürmektedir.

Vücutta büyük bir ödem ve şişkinliğin oluşmasına neden olan kabızlık probleminin en temel nedeni başta karbonhidrat açısından zengin beslenmek gelirken lifli gıdaların az miktarda tüketilmesi diğer bir faktörler arasındadır.

Kabızlık problemini giderebilmek aynı zamanda sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasını sağlayabilmek için bu kürü mutlaka deneyin.

Türk kahvesinin içerisine ilave edeceğiniz tek bir kaşık kabızlık probleminden kısa sürede kurtulmanıza yardımcı olacak...