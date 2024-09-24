THY Uçağına Acil İniş Yaptırmıştı, Kokusundan Durulmuyor! Ama Derman Olmadığı Hastalık Yok

Durian, kötü kokusu ve pahalı oluşuyla ünlü tropikal meyve. Kokusunun kötü oluşu nedeniyle kapalı alanlarda bulundurulması yasak. Öyle ki, meşhur kokusundan dolayı THY uçağı 2023 yılında acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

THY Uçağına Acil İniş Yaptırmıştı, Kokusundan Durulmuyor! Ama Derman Olmadığı Hastalık Yok - Resim: 1

Halk arasında "meyvelerin pahalı kokarcası" olarak anılan durian, sağlığa sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Güneydoğu Asya’da popüler olan bu meyve, Türkiye'de pek bilinmiyor. Kendi kendine tatlı, tuzlu ve hafif acı bir karışım sunan durian, birçok kişi için hem merak uyandırıyor hem de çekimserlik yaratıyor.

Kötü kokusuyla tanınan durian, aslında "tadı cennet, kokusu cehennem" ifadesiyle de özetleniyor. Ancak, bu meyvenin sağlık yararları oldukça etkileyici. Tropikal bir meyve olarak genellikle yeşil veya kahverengi kabukları, büyük ve sert dikenleriyle dikkat çeker. Kabuğu açıldığında, içindeki kremsi ve yumuşak et, belirgin bir koku yayar.

Kaynak: Haber Merkezi

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