THY Uçağına Acil İniş Yaptırmıştı, Kokusundan Durulmuyor! Ama Derman Olmadığı Hastalık Yok

Halk arasında "meyvelerin pahalı kokarcası" olarak anılan durian, sağlığa sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Güneydoğu Asya’da popüler olan bu meyve, Türkiye'de pek bilinmiyor. Kendi kendine tatlı, tuzlu ve hafif acı bir karışım sunan durian, birçok kişi için hem merak uyandırıyor hem de çekimserlik yaratıyor.

Kötü kokusuyla tanınan durian, aslında "tadı cennet, kokusu cehennem" ifadesiyle de özetleniyor. Ancak, bu meyvenin sağlık yararları oldukça etkileyici. Tropikal bir meyve olarak genellikle yeşil veya kahverengi kabukları, büyük ve sert dikenleriyle dikkat çeker. Kabuğu açıldığında, içindeki kremsi ve yumuşak et, belirgin bir koku yayar.

Kaynak: Haber Merkezi