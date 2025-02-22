Tesisatçılar Yıllardır Bu Yöntemi Kullanıyor: Yatmadan Önce Klozete 1 Kaşık Dökün, Farkı Görün

Tuvalet temizliği için pahalı kimyasallara para harcamanıza gerek yok. Tesisatçıların yıllardır kullandığı doğal yöntem ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Tesisatçılar Yıllardır Bu Yöntemi Kullanıyor: Yatmadan Önce Klozete 1 Kaşık Dökün, Farkı Görün - Resim: 1

Tesisatçıların yıllardır kullandığı doğal bir yöntem, hem bütçenizi koruyor hem de çevreye zarar vermiyor. Sadece bir kaşık tuz ile tuvaletinizdeki kötü kokuları ve bakterileri yok edebilirsiniz.

Tuz, mutfakta yemeklere tat vermesiyle bilinse de aslında güçlü bir doğal dezenfektandır. Özellikle tuvalet temizliğinde kullanıldığında kireç ve kötü kokulara karşı etkili bir çözüm getiriyor.

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Tesisatçılar Yıllardır Bu Yöntemi Kullanıyor: Yatmadan Önce Klozete 1 Kaşık Dökün, Farkı Görün - Resim: 2

TUZLA KLOZET TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Bir kaşık tuzu klozete dökün.

Gece boyunca bekletin.

Sabah sifonu çekerek etkisini görün.

Tuz, kireç ve bakterilerle savaşarak tuvaletinizi hijyenik hale getirir.

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Tesisatçılar Yıllardır Bu Yöntemi Kullanıyor: Yatmadan Önce Klozete 1 Kaşık Dökün, Farkı Görün - Resim: 3

KLOZET TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL KARIŞIM TARİFİ

Kimyasal temizleyicilere alternatif olarak sadece üç malzeme ile doğal bir temizlik karışımı hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

1 kaşık tuz

1 kaşık kabartma tozu

Birkaç damla uçucu yağ (lavanta, limon veya nane)

NASIL UYGULANIR?

Tüm malzemeleri karıştırın.

Karışımı klozete dökün.

Birkaç saat veya gece boyunca bekletin.

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