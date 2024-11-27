Terk Edilen Köy Doğaseverlerin Yeni Rotası Oldu

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Beydilli köyü, terk edilmiş olmasına rağmen doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Köy, hem Türkmen Yörük kültürünün otantik izlerini taşıyor hem de sarp yamaçlara kurulu eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Fotoğraf tutkunu Adem Albayrak ve Davut Özçelik, özellikle kış aylarında boş kaldığı da belirtilen bu köyü hem dron hem de fotoğraf makinesiyle görüntüledi.