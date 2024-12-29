Tereyağlı Kahve Olur mu Demeyin, Oluyor: Faydası Saymakla Bitmiyor!
Son yıllarda kahve tutkunları arasında popülerlik kazanan tereyağlı kahve, yalnızca alışılmadık bir içecek değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme dünyasında yeni bir trend haline geldi. Peki, tereyağlı kahve nedir, faydaları nelerdir ve nasıl hazırlanır? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Tereyağlı kahve, güçlü demlenmiş siyah kahvenin içerisine otla beslenen ineklerden elde edilen tereyağı ve MCT (orta zincirli trigliserit) yağı eklenerek hazırlanıyor. MCT yağı, hızla emilen bir doymuş yağ türü olup enerji artışı sağlamasıyla biliniyor.
Bu kahve türü, dünya genelinde "Kurşun Geçirmez Kahve" (Bulletproof Coffee) olarak tanınıyor. İlk kez ABD’de tüketilmeye başlanan bu içecek, biyohacker Dave Asprey’in "Kurşun Geçirmez Diyet" kitabında yer almasıyla popülerlik kazandı. Asprey, düzenli olarak tüketilen tereyağlı kahvenin fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirdiğini savunuyor.
TEREYAĞLI KAHVENİN FAYDALARI NELER?
Uzmanlar, tereyağlı kahvenin bazı sağlık yararları sağlayabileceğini belirtiyor. Current Developments in Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre bu içecek, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Bunun dışında:
Zihinsel Etki: MCT yağı, hafıza, konsantrasyon ve dikkat üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.
Enerji Seviyesi: Kahve, enerji düşüşü yaşamadan uzun süreli bir enerji artışı sunabilir.
Metabolizma Desteği: Kahvenin metabolizmayı hızlandırarak kalori yakımını artırabileceği belirtiliyor.
TEREYAĞLI KAHVE KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR Mİ?
Tereyağlı kahve savunucuları, içeceğin iştahı azaltarak ve ketoz sürecini destekleyerek kilo kaybına katkı sağlayabileceğini ifade ediyor. Ancak bu iddiaları destekleyen bilimsel çalışmalar sınırlı. Uzmanlar, kilo vermek isteyenlerin dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyi ön planda tutmaları gerektiği konusunda uyarıyor.
TEREYAĞLI KAHVE NASIL HAZIRLANIR?
Tereyağlı kahve yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
-Bir fincan kahve demleyin.
-İçerisine 1-2 çay kaşığı tuzsuz tereyağı ve bir çay kaşığı hindistancevizi yağı ekleyin.
-Karışımı iyice köpürene kadar çırpın.
KİMLER TÜKETMEMELİ?
Tereyağlı kahvenin yüksek kalorili bir içecek olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle kalp-damar hastalığı, diyabet veya yüksek kolesterol gibi sağlık sorunları olan bireylerin bu içeceği tüketmeden önce doktorlarına danışmaları öneriliyor.