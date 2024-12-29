Tereyağlı Kahve Olur mu Demeyin, Oluyor: Faydası Saymakla Bitmiyor!

Tereyağlı kahve, güçlü demlenmiş siyah kahvenin içerisine otla beslenen ineklerden elde edilen tereyağı ve MCT (orta zincirli trigliserit) yağı eklenerek hazırlanıyor. MCT yağı, hızla emilen bir doymuş yağ türü olup enerji artışı sağlamasıyla biliniyor.

Bu kahve türü, dünya genelinde "Kurşun Geçirmez Kahve" (Bulletproof Coffee) olarak tanınıyor. İlk kez ABD’de tüketilmeye başlanan bu içecek, biyohacker Dave Asprey’in "Kurşun Geçirmez Diyet" kitabında yer almasıyla popülerlik kazandı. Asprey, düzenli olarak tüketilen tereyağlı kahvenin fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirdiğini savunuyor.