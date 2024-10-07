Tereyağını Buzluğa Atanlar Dikkat: Meğer Yıllarca Yanlış Saklamışız
Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tereyağını meğer yıllarca yanlış saklamışız. İşte tereyağını buzlukta saklamanın püf noktası...
Kaynak: Haber Merkezi
Tereyağı gibi ürünler genellikle büyük miktarlarda satın alınır, ancak sık tüketim yapılmadığında elinizde kalabilir. Eğer tereyağınızı dondurmak istiyorsanız, bazı basit yöntemlerle saklama süresini uzatabilirsiniz.
TEREYAĞINI DONDURMANIN PÜF NOKTASI
Tereyağınızı dondururken, alüminyum folyo ile sararak koruma sağlamanız faydalı olacaktır. Bu şekilde dondurucuda oluşabilecek sorunları önleyebilirsiniz. Ayrıca, folyo ile sarılı tereyağını, hava almayan bir gıda saklama kabında veya torbada muhafaza etmek ekstra bir koruma sağlar.
KÜP ŞEKLİNDE DOĞRAMAK GEREKİYOR
Tereyağını çubuklar halinde kullanmanın yanı sıra, küp küp doğrayarak da dondurabilirsiniz. Doğradığınız tereyağını streç filme sararak hava ile temastan koruyun. Sonrasında bu sarılı parçaları, hava geçirmeyen bir kapta veya sıkı bir torbada saklayın.
DONDURULMUŞ TEREYAĞ NE KADAR SÜRE DAYANIR?
Hava geçirmeyen bir kapta ve düzgün bir şekilde saklandığında dondurulmuş tereyağı, 6-12 ay arasında dayanabilir. Tuzlu tereyağı, tuzsuz olanına kıyasla daha uzun süre saklanabilir. Ancak bir yılın ardından tereyağının kalitesi ve aroması bozulmaya başlayabilir.