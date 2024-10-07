Tereyağını Buzluğa Atanlar Dikkat: Meğer Yıllarca Yanlış Saklamışız

TEREYAĞINI DONDURMANIN PÜF NOKTASI

Tereyağınızı dondururken, alüminyum folyo ile sararak koruma sağlamanız faydalı olacaktır. Bu şekilde dondurucuda oluşabilecek sorunları önleyebilirsiniz. Ayrıca, folyo ile sarılı tereyağını, hava almayan bir gıda saklama kabında veya torbada muhafaza etmek ekstra bir koruma sağlar.