Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin
Evde ezogelin çorbası hazırlarken bilmeniz gereken tüyo! Tavuk suyu sayesinde çorbanız lokanta usulü olacak. Ezogelin çorbası pişirirken peki uygulamanız gereken diğer sırlar neler? İşte bilmeniz gerekenler.
Ezogelin çorbası, Türk mutfağının en sevilen ve en geleneksel lezzetlerinden biridir. Adını, hikâyesiyle bilinen Ezo Gelin’den alan bu çorba, özellikle soğuk kış günlerinde sofraları ısıtan bir yemektir. Mercimek, bulgur ve pirinç gibi malzemelerin birleşimiyle yapılan bu çorba; salça, tereyağı ve baharatlarla zenginleştirilerek kendine has bir tat kazanır. Limon sıkılarak ya da yanında turşu ile servis edildiğinde lezzeti daha da artar. Hem doyurucu hem de besleyici olan Ezogelin çorbası, kolay hazırlanabilir olmasıyla da tercih edilir. Anadolu’nun sıcaklığını yansıtan bu çorba, her kaşığıyla geçmişten günümüze uzanan bir kültür mirası gibidir.
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1/2 su bardağı bulgur
1 adet büyük boy soğan
1 adet orta boy havuç
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
6 su bardağı su veya tavuk suyu
Tuz, karabiber, kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
Limon dilimleri ve ince kıyılmış maydanoz (servis için)
Yapılışı:
İlk olarak, kırmızı mercimeği bol suyla yıkayın ve süzün. Bulguru da aynı şekilde yıkayıp süzün ve süzgece alın.
Bir tencereye tereyağını ya da sıvı yağı alın. Doğradığınız soğanı ve rendelediğiniz havucu ekleyip kavurun. Soğanlar şeffaflaşana kadar soteleyin.
Ardından domates ve biber salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. Salçaların kokusu çıkana kadar soteleyin.
Salçalar kavrulduktan sonra unu ekleyin ve kokusu çıkıp rengi dönene kadar kavurmaya devam edin.
Kavrulan unun üzerine yıkanmış mercimeği ve bulguru ekleyin. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra üzerine su veya tavuk suyunu ekleyin.
Tuz ve karabiberi ekleyin. Damak zevkinize göre kırmızı pul biber ekleyebilirsiniz. Karışımı bir taşım kaynatın.
Kaynamaya başlayan çorbayı kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Mercimek ve bulgur iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.
Pişen çorbayı blender’den geçirin ya da geçirmeden önce biraz ezerek kıvamını alabilirsiniz. Daha sonra tekrar tencereye alın ve kıvamını kontrol edin.
Çorba isteğe bağlı olarak daha koyu veya daha sulu olabilir, bu nedenle kıvamını ayarlamak için su ekleyebilirsiniz.
Servis yapmadan önce çorbayı birkaç dakika dinlendirin. Servis ederken üzerine limon dilimleri ve ince kıyılmış maydanoz serperek sıcak olarak servis yapın. Bu sayede istediğiniz lokanta usulü lezzete kavuşabilirsiniz.