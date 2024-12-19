Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin

Ezogelin çorbası, Türk mutfağının en sevilen ve en geleneksel lezzetlerinden biridir. Adını, hikâyesiyle bilinen Ezo Gelin’den alan bu çorba, özellikle soğuk kış günlerinde sofraları ısıtan bir yemektir. Mercimek, bulgur ve pirinç gibi malzemelerin birleşimiyle yapılan bu çorba; salça, tereyağı ve baharatlarla zenginleştirilerek kendine has bir tat kazanır. Limon sıkılarak ya da yanında turşu ile servis edildiğinde lezzeti daha da artar. Hem doyurucu hem de besleyici olan Ezogelin çorbası, kolay hazırlanabilir olmasıyla da tercih edilir. Anadolu’nun sıcaklığını yansıtan bu çorba, her kaşığıyla geçmişten günümüze uzanan bir kültür mirası gibidir.

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1/2 su bardağı bulgur

1 adet büyük boy soğan

1 adet orta boy havuç

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

6 su bardağı su veya tavuk suyu

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Limon dilimleri ve ince kıyılmış maydanoz (servis için)