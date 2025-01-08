Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru fasulye, genellikle pilav ile birlikte servis edilir ve oldukça doyurucu bir yemektir. Yapımında fasulye, soğan, salça ve isteğe bağlı olarak et veya sucuk kullanılır. Hem besleyici hem de lezzetli bir seçenek olduğu için sofraların baş tacıdır.

Kuru fasulyeyi pişirirken 2 damla limon suyu eklemeniz ve kimyon ilave etmeniz hem kuru fasulyenin daha lezzetli olmasını sağlayacak hem de fasulye asla gaz yapmayacak.