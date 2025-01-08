Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor
Dağılmayan kuru fasulye yapmanın işte en doğru yolu:
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru fasulye, genellikle pilav ile birlikte servis edilir ve oldukça doyurucu bir yemektir. Yapımında fasulye, soğan, salça ve isteğe bağlı olarak et veya sucuk kullanılır. Hem besleyici hem de lezzetli bir seçenek olduğu için sofraların baş tacıdır.
Kuru fasulyeyi pişirirken 2 damla limon suyu eklemeniz ve kimyon ilave etmeniz hem kuru fasulyenin daha lezzetli olmasını sağlayacak hem de fasulye asla gaz yapmayacak.
Malzemeler
Zeytinyağı
2 su bardağı fasulye
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 adet soğan
1 adet biber
Tuz
Karabiber
Kimyon
Nasıl Yapılır?
Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu değiştirip biraz diri kalacak şekilde haşlayın ve süzün. Soğanları temizleyip ince ince kıyın.
Tencereye zeytinyağını dökün ve içine soğanları alarak kavurun.
Bu esnada biberleri ince ince kıyıp soğanların üzerine ilave edin.
Üzerine salça ekleyin ve salçanın kokusu çıkana kadar kısık ateşte karıştırın.
Daha sonra üzerine fasulyeyi ve baharatları ekleyerek 1-2 dakika karıştırın.
Üzerine su ilave edip kapağını kapatın ve 40 dakika pişmeye bırakın.
Kuru fasulyeler tamamen piştikten sonra ocağın altını kapatıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Kaynak: Lezzet.com.tr