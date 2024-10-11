Tencereye 1 Tutam Koyun: Et İyi Pişiyor ve Lezzeti İki Kat Artıyor

KAVURMA NASIL YAPILIR DİYENLER İÇİN MALZEME LİSTESİ



Bir kilo dana eti

2 adet soğan

250 gram iç

Tuz

KAVURMA YAPILIŞI



Dana etini kuşbaşı şeklinde doğrayın ya da hazırını alabilirsiniz.

İç yağı da ufak parçalar halinde doğrayın.

Geniş bir tencereye etleri alın ve kapağını kapatın.

Ara ara tencerenin kapağını açıp kavurma işlemine etler suyunu çekene kadar devam edin.

Ayrı bir tavada iç yağı kavurmaya başlayın.

İç yağ piştikten sonra üzerinde biriken kıkırdakları kevgir yardımıyla toplayın. İç yağın altını kapatın.

Bir yandan etin üzerinde biriken köpükleri de temizleyin.

Etler suyunu tamamen çektikten sonra içine iç yağı ilave edin.

Etler suyunu çektikten sonra 2 adet minik minik doğranmış soğanları ilave edin ve kavurun.

Etin üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpin.

Yaklaşık 5 dakika daha kavurduktan sonra tencereyi ocaktan alın.

Eti cam kavanoza ya da cam-porselen kaba aktarın.

Etin yağı donduktan sonra saklamak isterseniz buzdolabı poşetlerine aktararak buzluğa kaldırabilirsiniz.

Dilerseniz pilav üstüne harika bir kavurma servis edebilirsiniz.