Tencerenin Taşıp Ocağı Kirletmesinden Bıkanlar Buraya: Bunu Nasıl Düşünemedim Diyeceksiniz

Mutfakta yemek yaparken yaşanan en can sıkıcı durumlardan biri de tencerenin taşması ve ocağı kirletmesidir. Ancak bu yöntemden kurtulmak için çok kolay bir yöntem bulunuyor.

Tencerenizde su kaynarken taşma problemi sıkça yaşanan bir mutfak sorunudur. Ancak, bu durumu önlemenin basit ve etkili bir çözümü vardır: tereyağı kullanmak. Bu yöntemle, kaynayan suyunuz taşmadan tencerede kalır ve mutfakta rahat bir pişirme deneyimi yaşarsınız.

Yapmanız gereken, suyu kaynatmadan önce tencerenin içine bir parça tereyağı eklemek ya da tencerenin kenarına fırça yardımıyla tereyağı sürmektir. Tereyağı, kaynayan suyun baloncuklarını patlatarak taşmayı önler. Çünkü su ve yağ, kimyasal olarak birbirine karışmaz ve yağ suyun yüzeyinde kalarak baloncukların patlamasını sağlar. Böylece, suyun taşma riski önemli ölçüde azalır.