Tencere ve Tavaları Sakın Bulaşık Makinesinde Yıkamayın: Uzmanlar Kanıtladı

TENCERELERİ SAKIN BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAYIN

Yapışmaz tencerelerin özel kaplaması, bulaşık makinesi deterjanları ve yüksek sıcaklıktaki su ile temas ettiğinde zarar görür. Bu durum, tencerenin ömrünü kısaltır ve yiyeceklerin yapışmasına neden olur.

Emaye kaplamalı tencereler de bulaşık makinesindeki darbeler ve aşındırıcı etkilerden dolayı zarar görebilir. Kaplama soyulması, tencerenin paslanmasına ve kullanım ömrünün kısalmasına yol açar.

Paslanmaz çelik tencereler bile bulaşık makinesindeki nemli ortamda ve deterjan etkisiyle paslanabilir. Özellikle tencerenin birleşme noktaları ve kulpları paslanmaya eğilimlidir.