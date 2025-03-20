Tencere ve Tavada Zift Gibi Yapışan Yağı, Kiri Söküp Atıyor: 10 Dakikada Pırıl Pırıl Yeni Alınmış Gibi Oluyor

Mutfakta sıkça kullandığımız tencere ve tavalar, zamanla yağ lekeleri ve kararmalar nedeniyle eski parlaklığını kaybedebilir. Ancak, basit ve etkili temizlik yöntemleriyle bu lekeleri çıkarmak ve mutfak eşyalarınızı ilk günkü gibi ışıl ışıl yapmak mümkün. İşte tencerelerinizi ve tavalarınızı zahmetsizce temizlemenin en etkili yolları…