Temizlik Yaparken Sakın Bu 2 Ürünü Karıştırmayın! Ölüm Bir Anda Geliyor
Kocaeli’de evinde temizlik yaparken fenalaşan 46 yaşındaki Yener Uzun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
Temizlik yaparken fenalaşan Yener Uzun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uzun’un çamaşır suyu ile tuz ruhunu karıştırdığı ve ortaya çıkan kimyasal gaz nedeniyle zehirlendiği belirlendi.
KİMYASAL KARIŞIM ÖLÜM GETİRDİ
Emekli olduktan sonra bir temizlik malzemeleri firmasında çalışmaya başlayan 1 çocuk babası Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaptığı sırada aniden fenalaştı. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ KARIŞTIRIRKEN DİKKAT!
Yapılan ilk incelemelerde, Uzun’un tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırdığı, bunun sonucunda ortaya çıkan zehirli gazdan etkilenerek fenalaştığı tespit edildi. Yetkililer, bu tür kimyasal maddelerin birlikte kullanılmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Uzun’un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.