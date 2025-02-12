Temizlik Yaparken Sakın Bu 2 Ürünü Karıştırmayın! Ölüm Bir Anda Geliyor

KİMYASAL KARIŞIM ÖLÜM GETİRDİ

Emekli olduktan sonra bir temizlik malzemeleri firmasında çalışmaya başlayan 1 çocuk babası Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaptığı sırada aniden fenalaştı. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.