Televizyon Programında Görüp Üretmeye Başladılar, Şimdi Siparişlere Yetişemiyorlar... Yurt Dışında da Alıcısı Çok
Antalya’da emekli öğretmenler Nermin ve Abdullah Karapınar, 7 yıl önce başladıkları ejder meyvesi üretimini 150 fideden 4 bin 500 fideye çıkardı. Hem Türkiye'de hem yurt dışında satış yapan çift, üretimden elde ettikleri gelirle emekliliklerinde yeni bir sayfa açtı.
Kaynak: DHA
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Nermin ve Abdullah Karapınar çifti, öğretmenlikten emekli olduktan sonra ejder meyvesi üretimine başladı. 7 yıl önce 150 fide ile başladıkları serüvende şimdi 4 bin 500 fideleri olan çift, tarımın kendilerini mutlu ve dinç tuttuğunu ifade etti.
EJDER MEYVESİ FİKİRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Nermin Karapınar, emekli olduktan sonra tarımla uğraşmaya karar verdiklerini ve ejder meyvesi üretme fikrinin bir televizyon programında gördükleri görüntülerden doğduğunu söyledi. Çift, tarımın hem fiziksel hem de zihinsel olarak onları güçlendirdiğini belirtti.
KİLOSU 150 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Karapınar çifti, fideleri balkonda büyütmeye başladıklarını ve zamanla büyük bir üretim kapasitesine ulaştıklarını anlattı. Ejder meyvesinin kilo fiyatının 120 ile 150 lira arasında değiştiğini, iç pazarda olduğu kadar yurt dışına da satış yaptıklarını dile getirdiler.
KENDİ İŞLERİNİ KENDİLERİ YAPIYORLAR
Abdullah Karapınar, işçi bulmanın zor olduğu için çoğu işi kendilerinin yaptığını söyledi. Eşi Nermin Karapınar tanıtım ve pazarlama ile ilgilenirken, Abdullah Karapınar üretim sürecini yönetiyor. Çift, emeklilere örnek olmak istediklerini ve doğal beslenmenin önemini vurguladılar.
EJDER MEYVESİNİN SAĞLIK FAYDALARI
Ejder meyvesinin antioksidan açısından zengin olduğunu belirten Abdullah Karapınar, bu meyvenin sağlık açısından değerini öne çıkardı. Akdeniz kıyısı ve Ege’nin bazı bölgelerinde üretimin yaygınlaştığını da sözlerine ekledi.