Televizyon Programında Görüp Üretmeye Başladılar, Şimdi Siparişlere Yetişemiyorlar... Yurt Dışında da Alıcısı Çok

EJDER MEYVESİ FİKİRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Nermin Karapınar, emekli olduktan sonra tarımla uğraşmaya karar verdiklerini ve ejder meyvesi üretme fikrinin bir televizyon programında gördükleri görüntülerden doğduğunu söyledi. Çift, tarımın hem fiziksel hem de zihinsel olarak onları güçlendirdiğini belirtti.