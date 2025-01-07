Televizyon Kumandasının Üstündeki Kırmızı, Yeşil, Sarı ve Mavi Tuşlar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Özellikle Kullanacaksınız

Kırmızı Tuş: Kumandada buluna kırmızı tuş genellikle izlediğiniz program hakkında ek bilgiler sunar, hava durumu veya spor sonuçları gibi bilgileri görüntülemenizi sağlar.

Yeşil ve Sarı Tuş: Yeşil ve sarı tuşlar, televizyonun menülerinde gezinmek ve farklı ayarlara ulaşmak için kullanılır.

Mavi Tuş: Kumandada bulunan mavi tuş, canlı anketlere katılmak, mesaj göndermek veya sosyal medyada paylaşım yapmak gibi etkileşimli özelliklere erişim sağlar.

Bazı televizyonlarda bu tuşlar, kullanıcılara özel olarak tasarlanmış gizli menülere veya oyunlara erişim sağlayabilir.