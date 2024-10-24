Telefonunuzun Bu Ayarını Hemen Kapatın: Bilgilerimiz Meğer Böyle Çalınıyormuş

Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştıran birçok uygulamaya erişim sağlasa da, bu uygulamaların güvenliğini sağlamak büyük bir sorumluluk. Bankacılık uygulamalarıyla hızlı erişim sunan telefonlar, belirli özellikler aktifken siber saldırılara karşı daha savunmasız hale gelebiliyor. Telefon güvenliğinizi sağlamak için kullanmadığınız zamanlarda bu özelliği kapalı tutarak siber saldırılardan korunmak için ilk adımı atabilirsiniz.

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Bluetooth teknolojisi, telefonların diğer cihazlarla kablosuz olarak hızlı bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayan bir yenilik olsa da, son yıllarda artan siber saldırılar nedeniyle tehlikeli bir hale gelebiliyor. Bluetooth üzerinden gerçekleştirilen ve "BlueSnarf" adı verilen saldırılar, cihazınızın bluetooth özelliği açık olduğu sürece sizi hedef haline getirebiliyor.

Siber saldırganlar, 90 metreye kadar uzaktan bluetooth sinyalinizi yakalayarak özel yazılımlar sayesinde telefonunuza bağlanabiliyor. Bu bağlantı, özellikle zayıf şifrelerle korunan bankacılık bilgilerinizin ele geçirilmesine yol açabiliyor.

Siber saldırılardan korunmak ve kişisel verilerinizi güvende tutmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Kullanmadığınızda Bluetooth’u kapatın: Bluetooth özelliğinizi yalnızca gerektiğinde açmak, yetkisiz bağlantı girişimlerini engellemenin en etkili yoludur.

Bluetooth özelliğinizi yalnızca gerektiğinde açmak, yetkisiz bağlantı girişimlerini engellemenin en etkili yoludur. Cihazınızı keşfedilemez moda ayarlayın: Bluetooth'u açmanız gerekiyorsa, cihazınızı keşfedilemez moda getirerek saldırganların sizi bulmasını zorlaştırın.

Bluetooth'u açmanız gerekiyorsa, cihazınızı keşfedilemez moda getirerek saldırganların sizi bulmasını zorlaştırın. Bilinmeyen eşleştirme taleplerini reddedin: Tanımadığınız cihazlardan gelen eşleştirme isteklerini kabul etmeyin.

Tanımadığınız cihazlardan gelen eşleştirme isteklerini kabul etmeyin. Güçlü şifreler kullanın: Basit şifreler yerine sayı, harf ve özel karakterler içeren karmaşık ve güçlü şifreler belirleyin.

Basit şifreler yerine sayı, harf ve özel karakterler içeren karmaşık ve güçlü şifreler belirleyin. Yazılımınızı güncel tutun: İşletim sisteminizin ve uygulamalarınızın güncel olması, güvenlik açıklarını kapatmada yardımcı olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi