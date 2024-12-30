Telefonu Arabada Şarj Edenler Yandı! Duyunca Bir Daha Şarj Etmeyeceksiniz

Araçlardaki USB portları genellikle telefonların ihtiyaç duyduğu kadar güç sağlamaz. Bu durum, uzun yolculuklarda telefonunuzun şarjının yavaş yükselmesine veya hiç yükselmemesine neden olabilir. Ayrıca, daha eski araçlardaki 12V prizlerin de yetersiz güç sağlayabileceği unutulmamalıdır.