Telefonu Arabada Şarj Edenler Yandı! Duyunca Bir Daha Şarj Etmeyeceksiniz
Telefonunu arabada şarj edenlere kötü haber geldi. Uzmanlar açıkladı, telefonu arabada şarj etmek uzun vadede hem telefonunuza hem de aracınıza zarar verebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Araba yolculukları sırasında telefonunuzu şarj etmek cazip gelse de, bu alışkanlığın beklenmedik sonuçları olabilir. Uzmanlar, araçtaki şarj noktalarının telefonunuz için düşündüğünüz kadar verimli olmadığını ve hatta aracınızın aküsünü zorlayabileceğini belirtiyor.
Araçlardaki USB portları genellikle telefonların ihtiyaç duyduğu kadar güç sağlamaz. Bu durum, uzun yolculuklarda telefonunuzun şarjının yavaş yükselmesine veya hiç yükselmemesine neden olabilir. Ayrıca, daha eski araçlardaki 12V prizlerin de yetersiz güç sağlayabileceği unutulmamalıdır.
Bunun için telefonunuzu uzun yolculuklardan önce evde şarj etmek en güvenli ve etkili yöntemdir. Ayrıca yanınızda taşıyabileceğiniz bir powerbank, acil durumlarda telefonunuzu şarj etmek için idealdir.