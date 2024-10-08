Tehlike Çanları Çalıyor! 24 Saat Kaldı, Kıyamet Kopacak

Atlantik Okyanusu’nda oluşan ve hızla güçlenerek kategori 4 seviyesine ulaşan Kirk Kasırgası, Avrupa'ya doğru ilerliyor. Çarşamba günü Avrupa'nın batı kıyılarına ulaşması beklenen kasırganın, Perşembe günü Hollanda, Belçika, Fransa ve Almanya’yı etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları, kasırganın kesin rotasının hala belirsiz olduğunu, ancak saatte 100 kilometreyi aşan rüzgarlarla birlikte yoğun yağış getireceğini bildirdi.

TEHLİKE BÜYÜYOR

FRANSA

Kasırganın özellikle Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine ve Île-de-France bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde rüzgar hızının 120-150 km/saate ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda 40-60 mm arasında yağış düşebileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi