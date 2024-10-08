T.C Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Tüm Herkesi İlgilendiriyor

T.C kimlik numarasını ezbere bilen herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Indiana Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, insanların kimlik numaralarını ezberleme biçimleri ile zeka seviyeleri arasında olası bir bağlantı kurmayı hedefliyor. ABD'de sosyal güvenlik numaralarının ezberlenme formatlarını inceleyen araştırma, bu sayede bireylerin bilişsel süreçlerine ışık tutmayı amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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T.C Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Tüm Herkesi İlgilendiriyor - Resim: 1

Araştırmaya göre, sosyal güvenlik numaralarının ezberlenme şekilleri, bireylerin zeka türlerini ortaya koyabilir. Bu çalışma dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, farklı ülkelerdeki vatandaşlık numaralarına uygun olarak yeniden düzenleniyor.

EZBERLEME FORMATI ZEKA SEVİYESİNİ BELİRLİYOR

Türkiye'de nümeroloji alanında çalışan bir grup araştırmacı, bu çalışmayı T.C. kimlik numaralarına uyarlayarak benzer bir değerlendirme yaptı. Araştırmacılar, kimlik numaralarını farklı formatlarda ezberleyen kişilerin, zeka türlerine göre sınıflandırılabileceğini öne sürdü. Özellikle, kimlik numaralarının ezberlenme biçimi üzerinden kişilerin karakter yapıları ve zekalarının belirlenebileceği iddia ediliyor.

EN YAYGIN KULLANILAN 5 FORMAT

Hayatımız boyunca sıkça kullandığımız T.C. kimlik numaralarının ezberlenmesi, genellikle istemsiz bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. 11 haneli numaraların çeşitli kombinasyonlarla ezberlenmesi, araştırmacılara göre belirli zeka türlerine işaret edebilir. En yaygın olarak kullanılan 5 ezberleme formatı, farklı zeka tiplerine işaret ediyor.

Ezberleme metotlarını görmek için 2. sayfaya geçiniz...

Kaynak: Haber Merkezi

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