T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor

Birçok insan, T.C. kimlik numarasını hayatı boyunca birçok farklı işlemde kullanacağından ötürü bu rakamları ezberlemeyi tercih eder. Hemen hemen herkes tarafından ezbere bilinen T.C. kimlik numarasını ezberleme şekliniz, araştırmalara göre zeka türünüzü açığa çıkarıyor. Sosyal bilimcilere göre 11 haneden oluşan rakamları ezberlediğiniz kombinasyon, zekanız hakkında önemli detaylar vermekte.

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T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor - Resim: 1

Türkiye'de doğan herkes için ayrı olacak şekilde belirlenen T.C. kimlik numarası, 11 haneden oluşmakta. Hayatımız boyunca birçok alanda kullanacağımız bu numaraları, pratik olması için çoğu zaman ezberlemeyi tercih ederiz. İstemsiz şekilde farklı kombinasyonlarla ezberlediğimiz bu kimlik numaraları, sahip olduğumuz zeka türüne ışık tutuyor.

Bir devlet dairesinde, resmi bir görevli tarafından kimlik numaramızı söylememiz istediğinde ağzımızdan çıkan numaraların kombinasyonu, zeka türümüz hakkında bakın hangi detayları açığa çıkarıyor.

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