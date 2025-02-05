Taze Ekmekler Bu Yöntemle Asla Bayatlamıyor: Aylarca Fırından Yeni Çıkmış Gibi Kalacak

EKMEĞİN BAYATLAMAMASI İÇİN PÜF NOKTALAR

Doğru Saklama: Ekmeği hava almayan bir poşette veya kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin. Ayrıca pamuk ya da keten torbalar kullanarak ekmeğin nem dengesini koruyabilirsiniz.

Buzlukta Saklama: Uzun süre taze kalmasını sağlamak için ekmeği dilimleyerek derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Tüketmeden önce fırında ya da tost makinesinde hafifçe ısıtarak ilk günkü tazeliğine kavuşturabilirsiniz.