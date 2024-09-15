Tavuk mu Yumurtadan Çıktı, Yumurta mı Tavuktan? Son Araştırma Yüz Yıllık Gizemi Çözdü
İngiltere'deki bilim insanları, tavuk mu yoksa yumurta mı önce geldi sorusuna dair uzun süredir devam eden tartışmaya yeni bir perspektif sundu. Yapılan araştırmalar, tavukların atalarının canlı doğum yaptığını ve yumurtaların evrim sürecinde ortaya çıktığı belirtildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Bristol Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi'nden bir ekip, bu konudaki yıllardır süren belirsizliği aydınlatacak önemli bulgular elde etti. Araştırma kapsamında, 51 fosil türü ve 29 yaşayan tür, yumurta bırakanlar (oviparous) ve canlı doğum yapanlar (viviparous) olarak iki kategoriye ayrılarak incelendi.
Sonuçlar, tavukların eski sürüngen atalarının canlı doğum yaptığını, yani yavrularını doğrudan doğurduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, bilim dünyasında uzun süredir kabul gören 'sürüngen yumurtası' modelini geçersiz kılabilecek nitelikte.
Araştırmanın başındaki Profesör Michael Benton, bu bulguların, ilk tetrapodların suya bağımlı yaşam tarzından karasal yaşama geçiş sürecinde amniyotik yumurtanın evrimsel önemini vurguladığını belirtti. Çin’in Nanjing Üniversitesi ile birlikte yürütülen çalışma, yumurtlayarak üreme stratejisi ile canlı doğum yapan sürüngenler arasında esnek bir geçiş olduğunu gösteriyor.
Bu bulgu, bazı sürüngenlerin evrimsel süreçte canlı doğumdan tekrar yumurtlamaya geçiş yapabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla, bilim insanları bu yeni bulgularla, tavuk mu yoksa yumurta mı önce geldi sorusuna dair önemli bir bakış açısı kazandırdı.
Sonuç olarak, tavukların atalarının önce canlı doğum yaptığı ve yumurtlamanın daha sonra evrildiği düşünülüyor.