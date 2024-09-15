Tavuk mu Yumurtadan Çıktı, Yumurta mı Tavuktan? Son Araştırma Yüz Yıllık Gizemi Çözdü

Bu bulgu, bazı sürüngenlerin evrimsel süreçte canlı doğumdan tekrar yumurtlamaya geçiş yapabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla, bilim insanları bu yeni bulgularla, tavuk mu yoksa yumurta mı önce geldi sorusuna dair önemli bir bakış açısı kazandırdı.

Sonuç olarak, tavukların atalarının önce canlı doğum yaptığı ve yumurtlamanın daha sonra evrildiği düşünülüyor.