Tavuk Eti Pişirilmeden Önce Yıkanmamalı mı? Bu Hata Ölümle Sonuçlanabilir
Tavuk eti, haşlama, kızartma ve fırınlama gibi pişirme yöntemleriyle sıklıkla tercih edilen, yüksek protein ve selenyum içeriğiyle sağlığa faydalı bir besin kaynağıdır. Ancak, uzmanlar tavuk etinin pişirilmeden önce kesinlikle yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere Gıda Standartları Kurumu'na göre, tavuk etinin yıkanması, “kampilobakter” adlı bakterinin mutfak yüzeylerine, ellerimize ve giysilerimize bulaşmasına yol açabilir. Bu bakteri, 24 ila 72 saat arasında kuluçka süresi geçirdikten sonra, kanlı ishal, karın ağrısı, ateş ve kramp gibi ciddi belirtilere neden olabilir. Bağırsak sağlığı zayıf olan kişilerin yanı sıra AIDS hastalarında ise, kan dolaşımına yayılarak ölümcül enfeksiyonlara yol açabilmektedir.
ÖLÜMCÜL RİSKİ VAR
Uzmanlar, kampilobakter bakterisinin, tavuk etini yıkama sırasında kişilere ve mutfak eşyalarına bulaşabileceği konusunda sürekli uyarı yapıyor, ancak buna rağmen birçok kişi bu hatayı yapmaya devam ediyor. Kampilobakter, ince bağırsakta iltihaba yol açarak nadiren ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor.
TAVUĞUN YETERİNCE PİŞMESİ GEREKİYOR
Tavuk etinin yalnızca yıkanmaması değil, aynı zamanda yeterince pişirilmemesi de büyük bir sağlık riski taşımaktadır. Yeterince pişmemiş tavuk etindeki bakteriler hayatta kalabilir ve gıda zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle tavuk etinin iç sıcaklığının en az 75°C'ye ulaşması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, tavuk etinin uygun sıcaklıklarda saklanmaması da bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar.
TAVUK ETİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Tavuk eti, içerdiği kalsiyum, D vitamini, B12 vitamini, protein ve omega yağ asitleri ile sağlık açısından önemli faydalar sağlar. Özellikle yaşla birlikte görülebilen kas kaybı, kemik erimesi ve eklem iltihaplarına karşı koruyucu etkisi bulunur. Ayrıca, tavuk etinin zengin A vitamini içeriği göz sağlığını desteklerken, B12 vitamini ise dokuların iyileşmesine yardımcı olur. Tavuk eti, ruh hali, uyku ve iştah üzerinde olumlu etkileri olan triptofan amino asidi bakımından da zengindir. Bu nedenle bir kase tavuk çorbası, serotonin seviyelerini artırarak stresi azaltmaya yardımcı olabilir.