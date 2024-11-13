Tavuk Eti Pişirilmeden Önce Yıkanmamalı mı? Bu Hata Ölümle Sonuçlanabilir

TAVUK ETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Tavuk eti, içerdiği kalsiyum, D vitamini, B12 vitamini, protein ve omega yağ asitleri ile sağlık açısından önemli faydalar sağlar. Özellikle yaşla birlikte görülebilen kas kaybı, kemik erimesi ve eklem iltihaplarına karşı koruyucu etkisi bulunur. Ayrıca, tavuk etinin zengin A vitamini içeriği göz sağlığını desteklerken, B12 vitamini ise dokuların iyileşmesine yardımcı olur. Tavuk eti, ruh hali, uyku ve iştah üzerinde olumlu etkileri olan triptofan amino asidi bakımından da zengindir. Bu nedenle bir kase tavuk çorbası, serotonin seviyelerini artırarak stresi azaltmaya yardımcı olabilir.