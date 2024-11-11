Tavuk Eti Pişirilmeden Önce Yıkanır mı? Uzmanlar Uyardı Ölümle Sonuçlanıyor

Sofralarımızın vazgeçilmezi olan tavuk eti, hem lezzetiyle hem de besin değeriyle ön plana çıkıyor. Ancak, tavuğu pişirmeden önce yıkamak alışkanlığı, farkında olmadan ciddi sağlık riskleri taşıyor. Tavuğu yıkamak yerine, doğru pişirme yöntemlerini uygulayarak hem lezzetli hem de sağlıklı tüketmek mümkündür. Kampilobakter bakterisi gibi gıda zehirlenmelerinden korunmak için, tavuğu pişirmeden önce yıkamak yerine, pişirme sırasında dikkatli olmak ve hijyene önem vermek gerekir.