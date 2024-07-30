Tavuk Budu Nar Gibi Kızarıp Lokum Gibi Pişiyor! Fırından Önce Üzerine Sürmek Yeterli

Tavuk budu, hem ekonomik hem de lezzetli bir seçenek olarak sıkça tercih ediliyor ve pilavla mükemmel bir uyum sağlıyor. Size fırında tavuk pişirmenin iki harika yöntemini sunacağız. Bu tarifler sayesinde tavuk budlarınız hem çıtır çıtır olacak hem de ağzınıza layık bir tat sunacak. Tarifteki ölçülere dikkat ederek pişirdiğiniz tavuk budu, kesinlikle daha lezzetli olacaktır.



Tavuk but ya da tavuk pirzola pişirmenin farklı yöntemleri bulunsa da, aşçılar tarafından tavsiye edilen ve nar gibi kızaran, lokum gibi yumuşak kalan tavuk budu tarifi şu şekilde: