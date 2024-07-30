Tavuk Budu Nar Gibi Kızarıp Lokum Gibi Pişiyor! Fırından Önce Üzerine Sürmek Yeterli
Dışı nar gibi kızarmış, içi lokum gibi yumuşak tavuk budu pişirmek istiyorsanız bu tarih tam size göre. Birçok aşçının paylaşmaktan sakındığı bu sır, evlerinizde harika tavuk yemeklerinin yapılmasına yardımcı olacak. İşte lezzetli ve sağlıklı tavuk budu hazırlamanın en basit yolu.
Tavuk budu, hem ekonomik hem de lezzetli bir seçenek olarak sıkça tercih ediliyor ve pilavla mükemmel bir uyum sağlıyor. Size fırında tavuk pişirmenin iki harika yöntemini sunacağız. Bu tarifler sayesinde tavuk budlarınız hem çıtır çıtır olacak hem de ağzınıza layık bir tat sunacak. Tarifteki ölçülere dikkat ederek pişirdiğiniz tavuk budu, kesinlikle daha lezzetli olacaktır.
Tavuk but ya da tavuk pirzola pişirmenin farklı yöntemleri bulunsa da, aşçılar tarafından tavsiye edilen ve nar gibi kızaran, lokum gibi yumuşak kalan tavuk budu tarifi şu şekilde:
İlk tarifimiz: Kemiksiz Tavuk Budu ile Çıtır Tavuk
Malzemeler:
1 kilo kemiksiz tavuk budu
4 yemek kaşığı süt
1 paket tuzlu kraker
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı tereyağı
Tarif:
Tavuk budlarını iyice yıkayıp suyun tamamen süzülmesini sağlayın.
Bir kâsede süt ve yumurtayı iyice çırpın.
Tuzlu krakerleri bir kaba alıp, tamamen ufalanana kadar ezin. Üzerine kekik, pul biber ve karabiber ekleyip karıştırın.
Tavuk butlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önce yumurtalı karışıma, ardından krakerli karışıma bulayın.
Hazırladığınız tavuk butlarını tepsiye dizin. Üzerlerine küçük parçalar halinde tereyağı koyun (isteğe bağlı olarak zeytinyağı da kullanabilirsiniz.
Fırını 190 dereceye ısıtın ve tavuk butlarını yaklaşık 60 dakika pişirin.
Tavuk butlarınız fırından çıktıktan sonra, çıtır çıtır ve altın renginde olacak. Şimdi servise hazır! Afiyet olsun!