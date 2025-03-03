Tavuğun En Zararlı Kısmı Hangisi? Uzmanlardan Önemli Uyarı
Tavuk eti, hem sağlıklı beslenmeyi tercih edenler hem de fast food sevenler için popüler bir seçenek. Uygun fiyatı, düşük yağ oranı ve besin değeri açısından tercih edilen tavuk eti, bazı kısımlarıyla sağlık açısından risk taşıyabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, tavuğun en zararlı kısmının derisi olduğunu belirtiyor. Tavuk derisi:
Vitamin içermiyor,
Yüksek oranda yağ ve kolesterol barındırıyor,
Bayat karkaslara daha iyi bir görünüm vermek için kullanılan klor kalıntılarını içerebiliyor.
Bu nedenle, uzmanlar tavuğun yalnızca derisi soyularak tüketilmesini öneriyor.
TAVUK KANATLARINA DİKKAT!
Zararlı kısımlar arasında ikinci sırada tavuk kanatları bulunuyor. Büyük oranda derili kemikten oluşan tavuk kanatları, neredeyse hiçbir vitamin ve faydalı mineral içermiyor.
TAVUK AKCİĞERİ RİSKLİ OLABİLİR
Sakatatlar arasında en riskli kısım ise tavuk akciğeri olarak gösteriliyor. Bunun sebebi, ısıya dayanıklı olan ve yeterince pişirilmediğinde risk oluşturabilen listeria gibi bakterileri barındırabilmesi.
Uzmanlar, tavuğun besleyici yönlerinden faydalanmak için derisiz ve iyi pişirilmiş göğüs ya da but etinin tercih edilmesini öneriyor.