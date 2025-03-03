Tavuğun En Zararlı Kısmı Hangisi? Uzmanlardan Önemli Uyarı

TAVUK AKCİĞERİ RİSKLİ OLABİLİR

Sakatatlar arasında en riskli kısım ise tavuk akciğeri olarak gösteriliyor. Bunun sebebi, ısıya dayanıklı olan ve yeterince pişirilmediğinde risk oluşturabilen listeria gibi bakterileri barındırabilmesi.