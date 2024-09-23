Tavuğun Bu Kısmını Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Lezzetli Olmasına Rağmen Çok Zehirli

Türk mutfağının en sevilen yiyeceklerinden tavuk, sağlığa faydaları ile biliniyor. Hem lezzetli hem de protein deposu olan bu yiyecek hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, tavuğun hangi bölümlerinin yenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

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Tavuğun Bu Kısmını Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Lezzetli Olmasına Rağmen Çok Zehirli - Resim: 1

Fırında, haşlama, kızartma ya da ızgara olarak hazırlanabilen tavuk, Türk mutfağının en önemli öğeleri arasında yer alıyor.

Doğal bir protein kaynağı olmasının yanı sıra, bol miktarda besin değeri barındıran lezzetli tavuk yiyecekleri, kırmızı ete kıyasla daha ekonomik olması nedeniyle Türkiye'de en çok sevilen yiyecekler arasında. Beslenme uzmanlara tarafından sağlıklı olarak nitelendirilmesine karşın, tavuğu bilinçsiz tüketmek sağlığa zararlı olabilir.

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