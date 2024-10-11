Tatlı Yedikten Sonra Hemen Su İçenler Dikkat: Meğer Bu Hastalığın En Büyük Belirtisiymiş

TATLI YEDİKTEN SONRA SU İÇMEYİN

Dr. Ünal, "Tatlılardan tamamen kaçınmayı önermiyoruz, ancak miktarını azaltmak önemli. Ayrıca tatlının ardından kesinlikle su içilmemelidir; bu, ani şeker yükselmelerine yol açarak kalp krizi ve inme riskini artırabilir. Aşırı gıda alımı da hazımsızlık, bulantı ve kusmaya neden olabilir, bu nedenle bayram sevinci sağlık sorunlarıyla sonlanmamalıdır" şeklinde uyardı.