Tatlı Yedikten Sonra Hemen Su İçenler Dikkat: Meğer Bu Hastalığın En Büyük Belirtisiymiş
Tatlının ardından hemen su içenler dikkat! Dahiliye Uzmanı üstüne basa basa uyardı meğer çok büyük tehlikesi varmış...
Kaynak: Haber Merkezi
Dahiliye Uzmanı Dr. Nesrin Ünal, aşırı şeker ve gıda alımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Fazla tatlı tüketiminin uzun vadede kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Dr. Ünal, özellikle mide spazmlarının bu dönemde sık görülen rahatsızlıklardan biri olduğunu ifade etti.
TATLI YEDİKTEN SONRA SU İÇMEYİN
Dr. Ünal, "Tatlılardan tamamen kaçınmayı önermiyoruz, ancak miktarını azaltmak önemli. Ayrıca tatlının ardından kesinlikle su içilmemelidir; bu, ani şeker yükselmelerine yol açarak kalp krizi ve inme riskini artırabilir. Aşırı gıda alımı da hazımsızlık, bulantı ve kusmaya neden olabilir, bu nedenle bayram sevinci sağlık sorunlarıyla sonlanmamalıdır" şeklinde uyardı.
KAHVE İKRAMLARINA DİKKAT
Ünal, "Kahve sağlıklı bir içecek olsa da, aşırı tüketimi sıvı kaybına neden olabilir ve kalp ritmini bozabilir. Bu nedenle kahve ikramlarına sınırlama getirmekte fayda var" dedi.